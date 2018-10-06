Леброн Джеймс мог перейти "Торонто"

Форвард "Лейкерс"​ Леброн Джеймс минувшим летом думал о переходе в "Торонто". Об этом сообщил журналист The Athletic Джо Вардон

- "Торонто" какое-то время был "темной лошадкой" для Леброна, - приводит Clutchpoints. слова Вардона. - Я думаю, что обе стороны присматривались друг к другу.

Четырехкратный MVP НБА этим летом перешел в "Лейкерс" из "Кливленда". 33-летний игрок подписал контракт на четыре года на 154 миллиона долларов.

Ранее защитник выступал в НБА за "Милуоки" и "Детройт". В прошлом сезоне Джеймс сыграл в 82 матчах, набирая в среднем по 27,5 очков.