Леброн Джеймс: "Мое будущее? Не знаю, мне надо подумать"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс после пятого матча финальной серии плей-офф НБА против "Голден Стэйт" (120:129, 1-4) отметил, что пока не определился с тем, где он продолжит свою карьеру. У игрока заканчивается контракт в 2018 году.

- Мое будущее? Не знаю, мне надо взять паузу и подумать, - заявил игрок на пресс-конференции. - "Голден Стэйт" будет на вершине и не ограничится этим годом. Мне надо подумать.

Напомним, "Кливленд" выбрала Джеймса под 1-м номером на драфте 2003 года. В команде он отыграл семь лет, после чего провел четыре сезона в "Майами". С "Хит" Джейм завоевал два чемпионства, а в 2014 году вернулся в "Кавальерс" и добавил еще один титул.