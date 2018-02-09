Леброн Джеймс: "Мне нравятся игроки, которые пришли в "Кливленд"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что доволен работой клуба в последний день делайна. Отметим, что "Кавс" покинули шесть игроков, в числе которых Айзея Томас и Дуэйн Уэйд.

– Тяжело, когда одноклубники уходят, – цитирует ESPN Джеймса. – Но это дедлайн, здесь всегда непросто. Это касается любого. Мне хочется, чтобы все получилось лучшим образом. Желаю всем игрокам, которые покинули "Кавс", успехов. Наша команда стала моложе и атлетичней. Посмотрим, что получится. Мне нравятся игроки, которые пришли в клуб.

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