Леброн Джеймс: "Мне больше нечего доказывать"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс подчеркнул, что уже доказал свой статус в баскетболе. Также он отметил, что деньги никогда не были для него главной мотивацией.

– Что еще мне нужно доказывать? Нет, серьезно? – цитирует cleveland.com Джеймса. – Я выигрывал титулы, ради себя и одноклубников. Вернулся домой и принес трофей сюда. Мне больше нечего доказывать. Я всегда побеждал. Даже в юношеском баскетболе.

Деньги? Единственное, о чем я беспокоился, – не обанкротиться. Я никогда не думал о том, сколько мне нужно заработать. Речь о том, чтобы сохранить то, что у меня есть. Я не хочу возвращаться туда, где я вырос.