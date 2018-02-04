Леброн Джеймс: "Матчи "Кливленда" надо запретить для показа по национальному ТВ"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс не скрывал своей досады после поражения от "Хьюстона" (88:120) в матче регулярного чемпионата НБА. Джеймс предложил больше не транслировать встречи "Кавальерс" в этом сезоне по общедоступным телеканалам.

– Если честно, у меня просто нет слов. Наши матчи нельзя показывать по национальному ТВ до конца сезона, – цитирует ESPN Джеймса. – Команда демонстрирует низкокачественный баскетбол. Каждый раз, когда наши матчи стоят в эфирной сетке федеральных каналов, мы постоянно проигрываем. Мне больше нечего сказать.

Отметим, что "Кавс" проиграли восемь игр подряд, показываемых на национальном телевидении со средней разницей в 18 очков.

"Хьюстон" разгромил "Кливленд", Джеймс набрал 11 очков ​