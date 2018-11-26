Леброн Джеймс: "Лейкерс" играют слишком неэгоистично"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс объяснил причину большого количества потерь у своей команды. Напомним, что "Орландо" на выезде обыграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:104.

- Иногда совершаем потери по причине того, что мы играем слишком неэгоистично, в том числе я, - сказал Джеймс в послематчевом интервью Clutch Points. - Случается, что отдаю опасные передачи. Пытаюсь сделать пас тогда, когда лучше подержать мяч. Некоторые потери – вынужденные, некоторые – совершенные при атаке. Нам нужно бережнее относиться к мячу.

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