Леброн Джеймс: "Лейкерс" будет играть лучше. Нужно терпение"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс считает, что его команда способна сыграть лучше, чем в первом матче регулярного чемпионата НБА с "Портлендом" (119:128). Сам Джеймс в этой встрече набрал 26 очков, это дебютная его игра за "Лейкерс".

– Сыграли хорошо, но не так здорово, как могли бы, – цитирует AFP Джеймса. – Некоторые моменты в игре мне понравились. Мы были не так плохи. Но могли лучше действовать на подборах, реже терять мяч, хотя этого я ждал. Это первый матч в регулярном чемпионате. Мы точно будем играть лучше. Нужно терпение.