Леброн Джеймс купил в Лос-Анджелесе дом за 23 миллиона долларов с 11 спальнями

Новичок "Лейкерс" Леброн Джеймс, подписавший с клубом контракт на 154 миллиона долларов, заранее готовился к переезду в Лос-Анджелес. Как сообщает L’Equipe, Джеймс, который в прошлом сезоне выступал за "Кливленд", зимой приобрел роскошный дом в двух шагах от пляжа Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Дом оценивается в 23 миллиона долларов.

На территории дома находится большая мраморная кухня, 9 спален, 11 ванных комнат, кинозал, бар, большой тренажерный зал, бильярдная и бассейн. При этом Джеймс уже владеет домом в этом районе – он его купил в 2015 году.