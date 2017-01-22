09:53 22 января | БАСКЕТБОЛ — НБА

Леброн Джеймс: "Кливленд" провалился"

0
0
0
1

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс расстроен тем, что "Кавальерс" не сумел реализовать ключевой эпизод на последней минуте овертайма матча регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио" (115:118), в котором он допустил потерю. По его словам, команда, претендующая на чемпионство, не может действовать подобным образом.

- "Кливленд" провалился. Наш тренер выбрал комбинацию в последнем тайм-ауте, но мы не смогли ее разыграть, - приводит ESPN слова Джеймса. - А ведь мы вышли на паркет после отдыха. Команда, которая претендует на чемпионский титул, не имеет права таким образом возобновлять игру после тайм-аута и забывать, как нужно действовать.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Читатель.

И это еще у САС не было Газоля с Паркером... Регулярка, конечно, для Кливленда не важна (все равно будут первыми в конференции), но влетать уже четвертый матч из шести последних... Чемпиёны )

19:12 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ