Леброн Джеймс: "Кливленд" провалился"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс расстроен тем, что "Кавальерс" не сумел реализовать ключевой эпизод на последней минуте овертайма матча регулярного чемпионата НБА с "Сан-Антонио" (115:118), в котором он допустил потерю. По его словам, команда, претендующая на чемпионство, не может действовать подобным образом.

- "Кливленд" провалился. Наш тренер выбрал комбинацию в последнем тайм-ауте, но мы не смогли ее разыграть, - приводит ESPN слова Джеймса. - А ведь мы вышли на паркет после отдыха. Команда, которая претендует на чемпионский титул, не имеет права таким образом возобновлять игру после тайм-аута и забывать, как нужно действовать.