Леброн Джеймс: "Игроки "Кливленда" и "Голден Стэйт" не хотят идти на прием к Трампу в Белый дом"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что ни игроки его команды, ни баскетболисты "Голден Стэйт" не захотят посетить Белый дом. По традиции президент США приглашает к себе на прием чемпионские команды из четырех главных лиг США (НБА, НФЛ, НХЛ и MLB), но в понедельник стало известно, что Дональд Трамп отменил приглашение команды "Филадельфия Иглз", которая победила в НФЛ. Дело в том, что многие игроки "Иглз" не хотят идти на встречу.

– Я знаю, что вне зависимости от того, кто выиграет нашу серию, никто из игроков не хочет идти в Белый дом, – цитирует ESPN Джеймса. – Ни баскетболисты "Кливленда", ни баскетболисты "Голден Стэйт" не пойдут на встречу.

"Уорриорз" ведет в серии 2-0.