Леброн Джеймс и Уэйд недовольны увольнением тренера "Мемфиса"

Лидеры "Кливленда" Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд в своих Твиттерах выразили недовольство увольнением главного тренера "Мемфиса" Дэвида Фицдэйла. Напомним, что ранее специалист на протяжении 8 сезонов работал ассистентом в "Майами", за который выступали оба баскетболиста.

– Мне нужны некоторые ответы на некоторые вопросы, – написал Леброн. – Чувствую, что его слили.

– Мне нужны ответы! Какого черта! – добавил Уэйд.

На данный момент у "Гризлиз" серия поражений из 8 матчей кряду, команда идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Фицдэйл возглавил "Мемфис" в 2016 году.