Леброн Джеймс: "Голден Стэйт" - отличная команда"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после поражения во втором матче финальной серии плей-офф НБА от "Голден Стэйт" (132:113, 0-2) подчеркнул, что калифорнийцы обладают хорошим составом. По словам форварда, "Кавальерс" в будущих встречах должны использовать преимущество домашней площадки.

- У "Голден Стэйт" были разные команды, - сказал Леброн. - Вы, ребята, спросили меня об отличиях, и я вам ответил, что у них отличный коллектив.

- Вы просто чувствуете, что сейчас вам нужно защищать домашнюю площадку?

- Ну, ты умный парень?

- Я так думаю.

- Хорошо. Если мы не будем защищать домашнюю площадку, тогда что произойдет?

- Тогда вы, ребята, будете смотреть на то, как ее захватывают.

- Вот ты и ответил на свой вопрос.