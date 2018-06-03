Леброн Джеймс: "Это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что тяжело пережил поражение от "Голден Стэйт" (114:124 ОТ) в первом матче финала плей-офф НБА. Также он подчеркнул, что не разговаривал с защитником Джей Ар Смитом по поводу его поступка на последних секундах игры.

- Это одно из самых тяжелых поражений в моей карьере, - заявил Джеймс. - Но если вспомнить те трудности, которые я пережил в юности, это никогда не сравнится с тем, что происходит на площадке. Баскетбол - это всего лишь игра, удовольствие, развлечение.

Джей Ар Смит? Мне не надо ничего ему говорить. Он перенес это поражение тяжелее всех. Но у него есть уникальная способность возвращаться и отвечать.