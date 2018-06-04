Леброн Джеймс: "Дома "Кливленд" играет в хороший баскетбол"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс рассчитывает на успех в домашних матчах финальной серии плей-офф НБА с "Голден Стэйт". Первые две встречи на выезде "Кавальерс" проиграли.

– Очень жаль, что так получается, хотя отдаешься полностью, готовишь свое тело и ум к этому, – цитирует AFP Джеймса. – У нас сильный соперник. Каждый там делает свою работу. В третьем матче мы должны воспользоваться своим шансом, потому что дома играем в хороший баскетбол. Но расслабляться не стоит. Это последняя команда, против которой мы можем себе это позволить. Они показали, что могут выигрывать в сложных ситуациях.