Леброн Джеймс: "Чтобы выигрывать, у вас должен быть не только талант, но и интеллект"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс на пресс-конференции перед четвертым матчем финала НБА с "Голден Стэйт" (счет в серии 0-3) рассказал, какими должны быть баскетболисты и какой должна быть команда, чтобы побеждать в решающих матчах.

- Сейчас все пытаются понять, как можно победить "Голден Стэйт". Как собрать команду не только сильных, но и умных игроков, чтобы иметь возможность сражаться за чемпионский титул? Ведь чтобы выигрывать, у вас должен быть не только талант, но и интеллект, - цитирует ESPN Джеймса. - Мы все игроки НБА. Все знают, как забросить мяч в кольцо. Но кто может играть умно на протяжении всего матча? Мне сложно сидеть тут и говорить это, потому что люди, которые не знают игру, не поймут, о чем я говорю. Они думают примерно так: "О, Леброн, ты больше, быстрее и сильнее, чем любой другой, ты должен брать игру на себя каждый раз, должен делать данки в каждой атаке и никогда не уставать, никогда!" Как будто это видеоигра и ты можешь зайти в настройки, снизить до нуля усталость, выключить возможность травм.

Четвертая игра серии, которая может стать последней, пройдет 9 июня в Кливленде.