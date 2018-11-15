Леброн Джеймс: "Чемберлен - один из величайших игроков "Лейкерс"

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, который набрал 44 очка в матче регулярного чемпионата НБА с "Портлендом", прокомментировал свое достижение. 33-летний Джеймс обошел в списке самых результативных игроков НБА Уилта Чемберлена. В активе нападающего стало 31 425 очков, что на 6 больше, чем было у Чемберлена (31 419).

– Уилт Чемберлен – один из самых доминирующих баскетболистов в истории наряду с Шаком, – приводит ESPN слова Джеймса. – Он – один из величайших игроков "Лейкерс". Чемберлен набрал за игру 100 очков. Уилт доминировал во всем, и не только в баскетболе. Каждый раз, когда мое имя упоминают рядом с такими великими баскетболистами, я вспоминаю родной город и все то, чего мне удалось достичь.

Лидирует в рейтинге Карим Абдул-Джаббар – 38 387 очков. На втором месте Карл Мэлоун (36 928), на третьем – Коби Брайант (33 643), на четвертом – Майкл Джордан (32 292).

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Джеймс обошел Чемберлена и вышел на пятое место в истории по количеству набранных очков