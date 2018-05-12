Леброн Джеймс: "Бостон" – одна из самых организованных команд НБА"

Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс отметил, что "Бостон", с которым "Кавс" встретятся в финале Восточной конференции, проводят хороший сезон и играют очень организовано.

– Брэд Стивенс (главный тренер "Селтикс". – Прим. "СЭ") проводит отличную работу, - приводит ESPN слова Джеймса. - "Бостон" – одна из самых организованных команд в НБА. Вы наверняка знаете, как я отзывался о Брэде раньше, о его способности выжимать максимум из своих игроков. Как хорошо они действуют после тайм-аутов, как действуют в ситуациях, когда время на исходе. Он выжимает из игроков максимум и делает так, что у команды есть шанс на успех, независимо от того, кто находится на паркете. Я говорю не только о нынешнем сезоне, но и о прошлых.

Первая игра финала между "Кавс" и "Селтикс" пройдет 13 мая в Бостоне и начнется в 22.30 по московскому времени.