Леброн Джеймс: "Больше не теряю сон из-за поражений"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс заявил, что стал спокойнее относиться к неудачам в финальных сериях НБА. По его словам, для него сейчас важнее семья, чем спортивные достижения.

– Я проиграл пять финалов, что ты с этим сделаешь? – цитирует ESPN Леброна. – То, что будет со мной – это улыбка дочери, видеть, как дети заканчивают школу, колледж. Я надеюсь, что моя дочь встретит мужчину своей мечты. Это то, что будет со мной. А все эти игры, поражения – я люблю это, но это все не мое. У меня было так много моментов в карьере, которые я еще буду с радостью вспоминать. Но я больше не теряю сон из-за поражений.