Леброн Джеймс: "Баркли не стоит подходить ко мне на Матче звезд и пожимать руку"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс ответил на критику со стороны экс-звезды НБА и телевезионного эксперта Чарльза Баркли. Ранее тот назвал форварда "Кавс" нытиком за его комментарии о необходимости усиления состава. Джеймс подчеркнул, что ему надоело игнорировать подобные нападки и также сделал выпад в сторону президента "Нью-Йорка" Фила Джексона, как-то назвавшего его ближайших друзей "братвой".

– Он просто хейтер, – цитирует ESPN Джеймса. – Что именно придает авторитета его словам? Тот факт, что он работает на телевидении? Я не позволю ему принижать мое наследие.

Я никогда не выкидывал людей из окна. Никогда не плевался в детей. У меня не было неоплаченных долгов в Лас-Вегасе. Я никогда не говорил, что не являюсь ролевой моделью. Я не приезжаю на звездный уикенд лишь в воскресенье, так как веселился все выходные в Вегасе.

Всю свою карьеру я был лицом НБА и делал все правильно. За 14 лет – никаких проблем. Я уважал игру. Я здесь, чтобы побеждать. Меня заботят лишь мои одноклубники и – какое там было слово – ах да, моей "братве".

Баркли говорит, что в его времена не было друзей. Но посмотрите финальную серию 1993-го, когда Джон Пакстон бросает штрафные. Баркли и Джордан смеются и шутят друг над другом прямо во время игры.

Я знаю, что он уже давно хотел бы закончить с этим, но не может. Баркли вынужден выходить на одну и ту же сцену каждую неделю. Если ему есть, о чем поговорить со мной, расписание прямо здесь. Он знает, на каких аренах я буду и когда. Только не надо подходить ко мне во время Матча звезд и пожимать с улыбкой руку.

У нашего клуба есть владелец, есть генеральный менеджер – Дэвид Гриффин. Я же – просто игрок. И нахер Чарльза Баркли. Мне надоело держать язык за зубами.