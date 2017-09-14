Лазарос Пападопулос: "Шведу будет тяжело вернуться в НБА"

Экс-игрок сборной Греции Лазарос Пападопулос в интервью "СЭ" отметил, что защитнику сборной России Алексею Шведу необходимо больше работать, чтобы сделать попытку вернуться в НБА. По его словам, россиянин допускает много ошибок на Евробаскете.

– В первой половине у Шведа шесть потерь, во второй – одна. Получается, вначале матча Швед играл за Грецию?

– (Смеется). Если смотреть на статистику, то да, можно говорить, что Швед играл за Грецию. Всегда не любил, когда первый или второй номер совершал много потерь. Хотя мне Швед нравится, он очень талантливый и перспективный игрок, здорово действующий в быстрых атаках и прекрасно видящий площадку. Но бывает он мудрит на паркете, есть легкое решение, а он заводит мяч в самую сложную ситуацию. Правда, все эти, так сказать, детские ошибочки можно легко исправить.

– Стоит ли ему снова ехать в НБА?

– Скажу, что когда ты покидаешь после неудачного сезона НБА, а через год снова пытаешься вернуться – это не самое лучшее решение. Повторная попытка всегда тяжела, особенно после неудачной первой. Его возвращение за океан возможно, но для этого ему нужно в 2-3 раза больше работать. С теми ошибками, которые он допускает на Евробаскете, вернуться в лигу будет трудно. Алексею стоит подтянуть и ведение мяча, чтобы можно было сказать: "Я готов играть на одном уровне с американцами". Но данные для НБА у него хорошие – он быстроногий, хорошо видит поляну, умеет читать игру. Правда, ему важно сохранить свою европейскую изюминку. Это именно то, что нужно американцам – прыжки и мощные прорывы в зону у них и так в достатке. Европейцев они любят за чтение игры и умение дирижировать командным темпом. (Андрей СИЗЯКИН)

Полное интервью Лазароса Пападопулоса