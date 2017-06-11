Лавар Болл: "Все мои сыновья будут в "Лейкерс" и выиграют вместе пять титулов"

Лавар Болл, отец одного из главных талантов предстоящего драфта Лонзо Болла, подчеркнул, что видит всех своих детей игроками "Лейкерс". У 19-летнего защитника есть два младших брата – Лиаджело и Ламело. Первый в следующем сезоне дебютирует за университет UCLA, но при этом низко котируется среди скаутов. Второй еще играет в старшей школе.

– Все мои парни проведут в колледже лишь год, – цитирует ESPN Лавара Болла. – Я выставлю Лиаджело на драфт и буду надеяться, что его не возьмут. После чего он сможет перейти в "Лейкерс" в качестве свободного агента.

С Ламело будет то же самое. Братья Болл будут играть в "Лейкерс" вместе, мы выиграем титул, а потом еще один, и еще титул, и еще, и еще. Думаете, я преувеличиваю? Вы видели, как они играли в школе.