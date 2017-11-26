Лавар Болл: "Подарю Трампу кроссовки, чтобы он успокоился"

Лавар Болл, отец разыгрывающего "Лейкерс" Лонзо Болла, отметил, что не собирается благодарить президента США Дональда Трампа, который помог вытащить еще одного его сына Лианджело Болла из тюрьмы. Ранее глава Белого дома высказал мнение, что молодого человека нужно было оставить под стражей из-за слов Лавара с критикой в свой адрес.

- Вышлю ему ZO2s, кроссовки моего сына Лонзо. Чтобы он немного успокоился, - приводит The Score слова Болла. - Он сможет выйти в них на площадку.