Лавар Болл: "Лонзо выведет "Лейкерс" в плей-офф"

Лавар Болл, отец одного из главных талантов драфта Лонзо Болла, уверен, что его сын в первом же сезоне выведет "Лейкерс" в плей-офф НБА. Сегодня в Нью-Йорке прошла церемония драфта, на которой 19-летний игрок, игравший в прошлом сезоне в UCLA, был выбран клубом из Лос-Анджелеса под вторым номером.

Напомним, в прошлом сезоне "Лейкерс" финишировал на предпоследнем месте в Западной конференции.