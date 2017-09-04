Лавар Болл: "Леброн Джеймс перейдет в "Лейкерс"

Лавар Болл, отец разыгрывающего "Лос-Анджелеса" Лонзо Болла, считает, что форвард "Кливленда" Леброн Джеймс в скором времени станет игроком "Лейкерс". По его словам, баскетболист идеально подойдет команде.

- Он отлично подошел бы "Лейкерс", поэтому Леброн перейдет туда, - цитирует NBC Sports Болла. - Что ему делать в "Кавальерс"? Он хочет быть суперзвездой в суперзвездном клубе. Все так и будет. Он скажет: "Я пришел в "Майами", где выиграл титул. Потом я сделал это для родного клуба. Теперь же пришло время стать единственным, кто выиграл титул с тремя разными командами".