Ларри Дрю: "Травмы - часть спорта"

Помощник главного тренера "Кливленда" Ларри Дрю расстроен тем, что Эндрю Богут сломал ногу спустя 58 секунд после выхода на паркет впервые в майке "Кавальерс". Тем не менее, он отметил, что травмы являются частью спорта.

– Когда вы подписываете игрока, то не ожидаете, что такие вещи произойдут через минуту после его выхода на паркет, – цитирует ESPN Дрю. – Конечно, это может немного выбить вас из колеи, но травмы – это часть спорта. Все, что мы можем сделать сейчас – пожелать ему всего наилучшего.