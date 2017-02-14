Ламаркус Олдридж: "Несправедливо, что у "Голден Стэйт" четыре игрока на Матче звезд, а от "Спэрс" – один"

Форвард "Сан-Антонио" Ламаркус Олдридж выразил несогласие с тем, что его не пригласили на Матч звезд. В состав команды "Запада" вошли четыре игрока лидирующего в конференции "Голден Стэйт" – Стефен Карри, Кевин Дюрант, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон. "Шпоры" будут представлены только Каваем Леонардом.

– Я уже не молод, поэтому не собираюсь сидеть у себя дома и злиться по какой-то причине, – цитирует The Vertical Олдриджа. – Но я не считаю справедливым то, что от "Голден Стэйт" едет четыре игрока на Матч звезд, мы же уступаем "Воинам" всего несколько побед, но "Сан-Антонио" будет представлен в Новом Орлеане всего одним человеком.

Но все обстоит так, как есть. Раз уж у меня выдался перерыв, то я хочу насладиться отпуском и восполнить силы.