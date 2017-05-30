Ламара Одома выгнали из ночного клуба

Двукратного чемпиона НБА в составе "Лейкерс" Ламара Одома выпроводили из ночного клуба в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Экс-баскетболист прибыл в клуб в сопровождении двух женщин и не стал ожидать в очереди вместе с другими посетителями, после чего его выгнала охрана.

Напомним, что в октябре 2015 года Одом был найден без сознания в одном из публичных домов Невады, после чего некоторое время провел в коме. Врачи диагностировали у него травму мозга, а также как минимум один сердечный приступ.

В крови экс-баскетболиста были найдены следы алкоголя, кокаина и травяной виагры. Кроме того, он перенес серию инсультов. Позже Одом признался в наркотической зависимости и лег на лечение в клинику.

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