Ламар Одом: "Уйду на пенсию игроком "Лейкерс"

Американский баскетболист Ламар Одом признался, что мечтает завершить карьеру в составе "Лейкерс". Подписание однодневного контракта может произойти до начала сезона.

- Моя семья с нетерпением ожидает, когда же я уйду на пенсию как игрок "озерных", - приводит The Vertical слова Одома. - Я даже стесняюсь этого момента. Делаю это для моего сына, семьи, поклонников. Пусть насладятся этим днем.



Одом ведет переговоры о подписании однодневного контракта в тренировочном лагере "Лейкерс". Тяжелый форвард завершил карьеру в НБА с составе "Клипперс" в 2013 году.

37-летний американец был игроком "Лейкерс" с 2004 по 2011 год, завоевав с командой два чемпионских титула. В семи сезонах его показатели составили 13,7 очка, 9,5 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч. В своем последнем сезоне за "Лейкерс" форвард был признан лучшим запасным игроком лиги.