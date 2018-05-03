Куин Снайдер: "Инглс знал, что для победы нам нужны его броски, и он выполнил эти броски"

Главный тренер "Юты" Куин Снайдер прокомментировал победу своей команды над "Хьюстоном" во второй игре полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. "Юта" выиграла 116:108. Тренер прежде всего отметил Джо Инглса, который стал самым результативным игроком в своей команде: он набрал 27 очков.

– Каждый раз, когда Джо Инглсу надо было чуть прибавить, он это делал, – цитирует официальный сайт НБА Снайдера. - Он знал, что для общей победы ему нужно выполнить несколько важных бросков, и он их выполнил.