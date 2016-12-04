Кристапс Порзингис: "Трампу нужно дать шанс, меня тоже раньше освистывали"

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис считает, что новому президенту США Дональду Трампу нужно дать шанс. Тем не менее, он признался, что не следит за политикой, чтобы не иметь проблем.

- Честно говоря, я не следил за выборами президента США, - цитирует Complex Порзингиса. - Я действительно не знаю, какие позитивные и негативные вещи могут быть от избрания Травма, но, во всяком случае, ему нужно дать шанс. Люди говорили обо мне примерно то же и освистывали меня (смеется). Таким образом, вы никогда не знаете, что будет в будущем, поэтому нужно дать Трампу шанс. Тем не менее, я не пытаюсь сильно вмешиваться в политику, так как это может добавить мне проблем.