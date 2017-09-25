Кристапс Порзингис - об обмене Энтони: "Я готовился к этому моменту"

Форвард "Никс" Кристапс Порзингис заявил, что был готов к обмену Кармело Энтони в другой клуб. Напомним, что сегодня 33-летний баскетболист официально перешел в "Оклахому".

– Я готов к вызову, я готовился к этому моменту, – цитирует New York Daily News Порзингиса. – Честно говоря, я хочу, чтобы в этом году команда стартовала по-новому. Все, что мне нужно – это хороший старт.

Кармело был моим наставником. Он был большим братом с первого дня. Я написал ему письмо, чтобы поблагодарить за то, чему он смог меня научить. Я его очень уважаю. Еще сказал ему, что если он не будет забирать с собой "Роллс-Ройс", то я позабочусь о нем.