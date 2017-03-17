13:32 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Кристапс Порзингис: "Моя травма? Она не очень серьезна"

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Форвард "Никс" Кристапс Порзингис успокоил болельщиков и заявил, что его травма несерьезная. Спортсмен отметил, что в ближайшее время вернется на паркет. 21-летний латвийский баскетболист получил повреждение бедра и пропустил проигранный матч с "Бруклином" (110:121).

– Чувствую себя лучше и думаю, что буду готов к выездным матчам. Моя травма? Она не очень серьезна, – цитирует Basketball Insiders Порзингиса.

В текущем сезоне Порзингис провел 58 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая 18 очков и делая по 7,2 подбора за игру.

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Материалы REN-TV

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