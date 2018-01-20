Кристапс Порзингис: "Игроки знают, что я должен быть на Матче звезд, а не Эмбиид"

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис считает, что заслужил принять участие в Матче звезд НБА. Латвийский игрок обошел центрового "Филадельфии" Джоэла Эмбиида в голосовании игроков, но уступил ему место в старте в результате опроса болельщиков и прессы.

– Игроки знают, что я должен быть там. Это все, что я собираюсь сказать, – приводит ESPN слова Порзингиса. – Надеюсь, тренеры выберут меня на Матч звезд. Я считаю, что заслужил это. Мне просто нужно хорошо играть и выигрывать матчи. Это принесет результат.



В текущем сезоне Порзингис набирает по 23,6 очка, делает по 6,9 подбора и отдает по 1,2 передачи в среднем за игру.

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