Кристапс Порзингис: "Энтони научил меня не драматизировать"

Форвард "Нью-Йорка" Кристапс Порзингис отметил, что команда очень тепло вспоминает Кармело Энтони, который перебрался в "Оклахома-Сити". Руководство "Никс" давно хотело его обменять, и это случилось в сентябре.

– По Энтони нельзя было сказать, что что-то происходит, – цитирует ESPN Порзингиса. – Он всегда был спокоен, собран – каждый день. Его не волновали дела за пределами площадки. И я могу у него научиться тому, что не нужно драматизировать. Он просто делал свое дело и сосредоточивался на нужных вещах, не позволяя себе отвлекаться.

Напомним, что Энтони выступал за "Нью-Йорк" с 2011 года.