Крис Пол: "Во втором матче с "Уорриорз" ничего не меняли, просто больше старались"

Защитник "Хьюстона" Крис Пол рассказал, что план команды на вторую игру финала Западной конференции против "Голден Стэйт" (127:105) был таким же, как и в первом матче.

- Мы ничего не изменили. Мы точно так же защищались, как и в первой игре, - цитирует ESPN Пола. - Конечно, мы больше старались. Но что касается плана на игру, мы ничего не поменяли. Просто больше старались, о чем мы вчера и говорили.

Во второй игре Пол набрал 16 очков, сделал 4 подбора, отдал 6 передач и трижды перехватил мяч.

Следующая игра "Хьюстона" и "Голден Стэйт" пройдет 21 мая.