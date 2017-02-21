Крис Пол подпишет новый контракт с "Клипперс" более чем на 200 миллионов

Разыгрывающий "Клипперс" Крис Пол подпишет новый контракт с клубом, утверждает Basketball Insiders. Стороны достигли устной договоренности о продлении соглашения. Предполагается, что 31-летний защитник воспользуется опцией о досрочном расторжении своего нынешнего контракта будущим летом (отказавшись от 24,26 миллиона долларов, которые причитались бы ему за следующий год), после чего подпишет новое долгосрочное соглашение, рассчитанное более чем на 200 миллионов.

Другие подробности сделки не сообщаются. Согласно правилам, Пол сможет подписать новый контракт не раньше июля. Разыгрывающий выступает за "Клипперс" с 2011 года. В нынешнем сезоне из-за травм он принял участие лишь в 36 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 17,5 очка, делая 9,7 передачи, 5,3 подбора и 2,2 перехвата.

Ранее также сообщалось, что "Клипперс" достигли договоренности о продлении контракта с форвардом Блэйком Гриффином. Правда, неизвестно, хватит ли калифорнийцам средств, чтобы сохранить у себя Джей.Джей. Редика, который станет неограниченно свободным агентом этим летом.