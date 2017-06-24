Крис Пол переизбран главой ассоциации игроков НБА

Разыгрывающий "Клипперс" Крис Пол переизбран на посту председателя ассоциации игроков НБА. Пол занимает эту должность с 2013 года, теперь его полномочия продлены до 2021 года.

– Мы достигли многого за последние годы, – цитирует AFP Пола. – Например, в переговорах о новом коллективном соглашении. Но еще многое предстоит сделать.

Вице-президентом ассоциации избран Гарретт Темпл из "Сакраменто". В управляющий комитет также вошли Леброн Джеймс, Джеймс Джонс, Кармело Энтони, Стефен Карри, Андре Игуодала и Энтони Толливер.