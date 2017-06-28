Крис Пол – об уходе из "Клипперс": "Меня разрывает от любви и слез"

Разыгрывающий Крис Пол поблагодарил болельщиков "Клипперс" за шесть лет, проведенных в Лос-Анджелесе. Сегодня стало известно, что 32-летний баскетболист был обменян в "Хьюстон".

"Я испытываю невероятное количество эмоций прямо сейчас. Даже не знаю, что сказать. Меня разрывает от любви и слез. Мне так повезло играть в баскетбол, но сейчас наступает момент, к которому невозможно подготовиться.

Я благодарю всех жителей Лос-Анджелеса и болельщиков "Клипперс"! На протяжении шести лет вы были добры не только ко мне, но и к моей семье. Мы все любим вас.

Но еще больше я думаю о детях из наших благотворительных программ. Вы, ребята, изменили мою жизнь. Не важно, где я буду работать, – нам предстоит сделать еще очень много", – написал Пол в своем Твиттере.