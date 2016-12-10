Крис Пол не исключил, что однажды сыграет с Джеймсом, Уэйдом и Энтони в одной команде

Разыгрывающий "Клипперс" Крис Пол не стал исключать возможность того, что однажды он окажется в одной команде с Леброном Джеймсом, Кармело Энтони и Дуэйном Уэйдом. Баскетболисты являются хорошими друзьями и много общаются за пределами площадки, нередко проводят вместе отпуск.

– Окажемся ли мы когда-нибудь вместе в одной команде? Все возможно, – приводит The Score слова Пола.

Джеймс сейчас выступает за "Кливленд", Дуйэн Уэйд в межсезонье перебрался в "Чикаго", а Энтони играет за "Нью-Йорк". Все вместе они выступали лишь за сборную США.