Крис Пол может оказаться в "Хьюстоне"

Разыгрывающий "Клипперс" Крис Пол может стать игроком "Хьюстона" уже на этой неделе, сообщает ESPN. У "Рокитс" большие шансы подписать контракт с игроком, несмотря на соперничество с "Сан-Антонио" и "Денвером".

"Хьюстон" занимается освобождением места под потолком зарплат и пытается обменять сразу двух игроков – Патрика Беверли и Лу Уильямса. Отмечается, что на данный момент главным фаворитом на игрока является его нынешний клуб, который может предложить ему максимальный контракт на более чем 200 миллионов долларов.

С 2011 года Пол выступает за "Клипперс", а 1 июля он станет свободным агентом. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем за матч 18,1 очка, делал 9,2 передачи.