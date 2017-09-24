Крис Хамфрис подпишет негарантированный контракт с "Филадельфией"

Центровой Крис Хамфрис станет игроком "Филадельфии". Об этом в своем Твиттере сообщил инсайдер Шемс Чарания. 32-летний баскетболист согласился заключить с "76-ми" негарантированный контракт.

За свою карьеру Хамфрис поиграл в "Юте", "Торонто", "Далласе", "Нетс", "Бостоне", "Вашингтоне" и "Финиксе". Его последним клубом была "Атланта". В минувшем сезоне центровой принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 4,6 очка и делая 3,7 подбора, а также один раз появился на паркете в плей-офф.