Крис Данн сломал зуб, ударившись лицом о паркет после данка

Разыгрывающий "Чикаго" Крис Данн сломал зуб в матче регулярного чемпионата НБА против "Голден Стэйт" (112:119). В концовке четвертой четверти он забил сверху в быстром отрыве, после чего упал лицом вниз. Данн сильно ударился о паркет, ему помогли подняться его партнеры по команде.

В текущем сезоне Данн провел 40 матчей в НБА, в которых в среднем набирал 13,7 очка и делал 4,6 подбора.