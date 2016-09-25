01:58 25 сентября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Крис Бош не собирается завершать карьеру

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Форвард "Майми" Крис Бош подчеркнул, что не намеревается завершать профессиональную карьеру. Вчера стало известно, что врачи не допустили баскетболиста к участию в тренировочном лагере из-за обнаруженного тромба в ноге. По той же причине 32-летний ветеран пропустил концовку прошлого сезона. После этого появилась информация о том, что руководство "Хит" раздумывает над расставанием с форвардом.

– Небольшие неудачи порой случаются, но это не меняет моих намерений и того, что я хочу добиться, – сказал в эфире передачи Uninterrupted Бош.

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