17:46 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Крис Бош может вернуться в НБА в следующем сезоне

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Центровой "Майами" Крис Бош постарается вернуться на паркет в начале следующего сезона в НБА, сообщает Miami Herald. Он намерен потратить этот сезон на то, чтобы решить проблемы со здоровьем. Ранее появилась информация, что 32-летний американец из-за проблем со здоровьем может завершить карьеру. Напомним, что два последних сезона Бош досрочно завершал из-за обнаруженного тромба. "Хит" же постарается расторгнуть контракт с игроком, который будет действовать еще 2 года, но это потребует медицинского заключения, согласно которому спортсмен будет обязан уйти из баскетбола.

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