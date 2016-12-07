Крис Бош может вернуться в НБА в следующем сезоне

Центровой "Майами" Крис Бош постарается вернуться на паркет в начале следующего сезона в НБА, сообщает Miami Herald. Он намерен потратить этот сезон на то, чтобы решить проблемы со здоровьем. Ранее появилась информация, что 32-летний американец из-за проблем со здоровьем может завершить карьеру. Напомним, что два последних сезона Бош досрочно завершал из-за обнаруженного тромба. "Хит" же постарается расторгнуть контракт с игроком, который будет действовать еще 2 года, но это потребует медицинского заключения, согласно которому спортсмен будет обязан уйти из баскетбола.