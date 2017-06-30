Коркмаз начнет следующий сезон в "Филадельфии"

Разыгрывающий "Эфес Пилсен" Фуркан Коркмаз продолжит карьеру в НБА. На это в Твиттере намекнул его агент Мишко Разнатович. В Северной Америке права на 19-летнего баскетболиста принадлежат "Филадельфии", выбравшей его под общим 26-м номером на драфте-2016

"У фанатов "76-х" теперь появилось больше причин пить турецкое пиво", – написал Разнатович.

По информации Eurohoops, "Эфес" и "Филадельфия" действительно ведут переговоры по трансферу защитника. В его контракте прописана сумма выкупа в размере 2 миллионов долларов. В минувшем сезоне Коркмаз выступал на правах аренды за "Банвит", в среднем набирая 10,4 очка, делая 4,1 подбора и 2,1 передачи за игру. Разыгрывающий был признан лучшим молодым игроком турнира.