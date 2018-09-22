Комиссионер НБА призвал команды нанимать больше женщин

Комиссионер НБА Адам Сильвер призвал клубы увеличить количество женщин на всех уровнях и улучшить процесс сообщения о проступках после публикации результатов независимого расследования "Даллас Мэверикс". Они обосновали многочисленные случаи сексуальных домогательств и другого ненадлежащего поведения на рабочем месте в организации в течение более чем 20 лет.

Клубам были разосланы рекомендации с настоятельным побуждением брать на работу больше женщин. Также отмечается, что стоит на постоянной основе проводить анонимные опросы, которые позволили бы оценить в команде ситуацию с домогательствами. В течение двух недель клубы должны обсудить с работниками выводы расследования в отношении "Далласа".

- Открытый и честный диалог по этим вопросам критически важен, -приводит Reuters слова Сильвера.