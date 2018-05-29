Команды, играющие дома, побеждают в 80 процентах седьмых матчей плей-офф НБА

В Хьюстоне пройдет седьмой решающий матч финала Западной конференции НБА между "Рокитс" и "Голден Стэйт". Отметим, что домашние команды выиграли 104 из 130 седьмых матчей (80 процентов побед).
При этом действующие чемпионы лиги в седьмых матчах финальной серии конференции имеют 100-процентный результат: восемь побед в восьми матчах.
kostyaouy
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
02:42
Псевдоним Псевдонимыч!
Без Криса Пола будет очень сложно. Удивлюсь, если Ракеты сегодня без него победят.
01:40