Команды, играющие дома, побеждают в 80 процентах седьмых матчей плей-офф НБА

В Хьюстоне пройдет седьмой решающий матч финала Западной конференции НБА между "Рокитс" и "Голден Стэйт". Отметим, что домашние команды выиграли 104 из 130 седьмых матчей (80 процентов побед).

При этом действующие чемпионы лиги в седьмых матчах финальной серии конференции имеют 100-процентный результат: восемь побед в восьми матчах.