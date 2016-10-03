Коллисон дисквалифицирован на 8 матчей из-за инцидента с домашним насилием

НБА дисквалифицировала разыгрывающего "Сакраменто" Даррена Коллисона на восемь матчей из-за инцидента с домашним насилием, сообщает ESPN. Напомним, баскетболист был арестован в мае. Стражи правопорядка были вызваны по сообщению жены игрока, которая подверглась нападению. Коллисону были предъявлены обвинения в домашнем насилии, спортсмен пошел на сделку со следствием и получил 20 дней тюремного заключения. Позже "Кингз" опубликовал сообщение, в котором осудил насилие любого рода. НБА разрешила баскетболисту тренироваться и играть в предсезонных матчах, но старт сезона из-за дисквалификации он пропустит.