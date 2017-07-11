Кольчугинский завод выпустил 200 подстаканников для "Голден Стэйт"

Кольчугинский завод ''Электрокабель'' изготовил партию подстаканников для клуба НБА ''Голден Стэйт''. Стоимость заказа оценивается в 400 000 рублей. На изделиях изображены название, логотип клуба, надпись НБА и значок Западной конференции. Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии ''баскетбол''.

Кольчугинский завод производил подстаканники для других крупных компаний.