13:55 | Баскетбол — НБА

Кольчугинский завод выпустил 200 подстаканников для "Голден Стэйт"

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Кольчугинский завод ''Электрокабель'' изготовил партию подстаканников для клуба НБА ''Голден Стэйт''. Стоимость заказа оценивается в 400 000 рублей. На изделиях изображены название, логотип клуба, надпись НБА и значок Западной конференции. Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии ''баскетбол''.

Кольчугинский завод производил подстаканники для других крупных компаний.

Дополнительная информация

http://www.elcable.ru/news/newss/new.html?id=1109

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Весна придет и лед растает, а мы ничего про подстаканники не знаем (с).

14:43

bep77

А чапельники? Как же без чапельников???

14:38

Штудент

по 2000 подстаканники... понятно почему их из поездов тырят :))))

14:29

knyaz boltconskiy

Помню по молодости в 98-м году работал на большой приемке металла на м. Подбельского.Из Кольчугино постоянно к нам за кранами сантехническими латунными приезжали грузиться.

14:16