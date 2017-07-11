Кольчугинский завод выпустил 200 подстаканников для "Голден Стэйт"

Кольчугинский завод ''Электрокабель'' изготовил партию подстаканников для клуба НБА ''Голден Стэйт''. Стоимость заказа оценивается в 400 000 рублей. На изделиях изображены название, логотип клуба, надпись НБА и значок Западной конференции. Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии ''баскетбол''.
Кольчугинский завод производил подстаканники для других крупных компаний.
Thomas_Boy_
Весна придет и лед растает, а мы ничего про подстаканники не знаем (с).
14:43
bep77
А чапельники? Как же без чапельников???
14:38
Штудент
по 2000 подстаканники... понятно почему их из поездов тырят :))))
14:29
knyaz boltconskiy
Помню по молодости в 98-м году работал на большой приемке металла на м. Подбельского.Из Кольчугино постоянно к нам за кранами сантехническими латунными приезжали грузиться.
14:16