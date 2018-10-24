Коби Брайнт пошутил: "Если "Лейкерс" проиграет еще два матча, то я подумаю над возвращением в баскетбол"

Легендарный защитник Коби Брайант заявил в интервью телеведущему Джимми Киммелу, что может вернуться в баскетбол, если "Лейкерс" проиграет еще два матча. Позже спортсмен добавил, что он пошутил.

– Если "Лейкерс" проиграет еще пару матчей, то мне нужно будет вернуться, – сказал Брайнт на шоу Джимми Киммела. – Это была шутка!

40-летний американскй экс-баскетболист пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс". В 2008 году выиграл Олимпиаду в Пекине, а в 2012 году стал чемпионом Игр в Лондоне. Брайант завершил карьеру в 2015 году. "Лейкерс" потерпел три поражения в первых трех матчах нынешнего сезона.